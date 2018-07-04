الشرطة البريطانية: تعلن عن احتمال تعرض شخصين للتسميم بغاز أعصاب

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الشرطة البريطانية عن واقعة كبرى الثلاثاء، إذ أكدت أنّ رجلاً وامرأةً يرقدان في حالة حرجة، تعرضا لمادة مجهولة قرب بلدة سالزبري في جنوب إنجلترا.

وأفادت في بيان "شرطة ويلتشير وأقارب، أعلنوا هذا المساء عن واقعة كبرى بعد الاشتباه، بأن الشخصين تعرضا لمادة مجهولة في إيمزبري".

وأضافت "خدمات الطوارئ استدعيت إلى عنوان في شارع ماجلتون في إيمزبري السبت (30 يونيو)، بعدما عُثر على رجل وامرأة، كليهما في الأربعينيات، فاقدي الوعي في عقار".

وتبعد إيمزبري نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من سالزبري، حيث شعر الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مارس الماضي بمرض شديد، بعد تعرضهما للتسميم بغاز أعصاب.

وذكرت الشرطة الأربعاء، أنّها اعتقدت في بادئ الأمر، بأن الرجل والمرأة ربما تعاطيا مادة مخدرة ملوثة، لكنها أضافت بأن المريضين يخضعان لمزيد من الاختبارات.

وأوضحت الشرطة بأن الرجل والمرأة يعالجان في مستشفى سالزبري.