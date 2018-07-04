إندونيسيا: غرق 29 شخصاً على الأقل في العبارة المنكوبة

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤولون، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 29 شخصاً لقوا حتفهم بعد أن غرقت عبارة قرب جزيرة سولاويسي، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن عشرات الركاب المفقودين بعد يوم من وقوع الحادث.

ويأتي الحادث بعد أسابيع قليلة من غرق عبارة كانت مكتظة بالركاب في بحيرة توبا التي تعد واحدة من أعمق البحيرات البركانية في العالم، والذي حصد أرواح أكثر من 200 شخص.

وقالت الوكالة الإقليمية للتخفيف من الكوارث، إنه تأكدت وفاة 29 شخصاً في حادث الثلاثاء، ولا يزال 41 شخصاً في عداد المفقودين، وجرى إنقاذ 69 راكباً آخرين.

وكانت العبارة تحمل عدد غير معلوم من السيارات عندما بدأت تمتلئ بالمياه وتغرق، وقال مسؤول بوزارة النقل إن العبارة كانت قريبة من الشاطئ، وإن الربان صدمها بشعاب مرجانية في محاولة للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأظهرت صور على التلفزيون، الثلاثاء، عشرات الركاب يتشبثون بالسفينة أو يسبحون في المياه مرتدين سترات الإنقاذ.