لافروف يستقبل أعضاءً في مجلس الشيوخ الأميركي

الشارقة 24 – أ ف ب:

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، وفداً من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، في موسكو قبل قمة الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في 16 يوليو في هلسنكي.

وقال السناتور ريتشارد شيلبي، خلال اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية: "نعترف بأن العالم سيكون أفضل إذا تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، وتفاهمتا بشكل أفضل ووضعتا بعض الخلافات جانباً".

وأضاف السناتور الجمهوري في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي: "نحن نتنافس لكننا لسنا بالضرورة خصوماً، نأمل أن يكون ما يصدر عن لقاء بوتين-ترامب في هلسنكي بداية، ربما، يوم جديد".

من جهته، أعرب وزير الخارجية الروسي، عن أمله بأن تشكل زيارة أعضاء مجلس الشيوخ رمزاً لاستئناف العلاقات بين البرلمانين الأميركي والروسي.

وهنأ لافروف الوفد بعيد الاستقلال الأميركي في 4 يوليو المقبل، وتمنى لهم النجاح في استضافة مباريات كأس العالم في 2026.

التقى بعدها البرلمانيون نواباً من مجلس الدوما، وقال شيلبي "أنا لست هنا لاتهم روسيا بأي شيء، أنا هنا سعياً وراء سبل تحسين العلاقات".

من جانبه، عبر المتحدث باسم الدوما فياتشسلاف فولودين عن ترحيبه بالوفد، وشكر سفير واشنطن لدى روسيا دون هنتسمان على "مبادرة الحوار بين البرلمانيين".

ومن المقرر أن يلتقي الوفد أعضاء في مجلس الاتحاد الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنهم لن يلتقوا الرئيس بوتين، وإن الكرملين "مرتاح جداً" لزيارتهم إلى روسيا، وأكد أن الكرملين "مقتنع بأن العلاقات بين البرلمانات من أهم عوامل العلاقات الثنائية".