24 قتيلاً بجنوح عبارة في إندونيسيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

قضى 24 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، يوم الثلاثاء، بعد جنوح عبارة قبالة سواحل إندونيسيا، فيما هرعت فرق الإغاثة لإنقاذ عشرات الركاب المفقودين أو العالقين داخلها، وسط بحر هائج.

ووقع الحادث في نفس اليوم، الذي أعلنت فيه السلطات الإندونيسية توقف عمليات البحث عن أكثر من 160 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، إثر غرق عبارة في بحيرة سياحية في سومطرة قبل أسبوعين.

وأكد المتحدث باسم هيئة مكافحة الكوارث الإندونيسية سوتوبو بوروو نوغروهو، انتشال 24 جثة وإنقاذ 74 شخصاً، مشيراً إلى 41 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، وقال "لا يزال عدد من الركاب على متن العبارة، بسبب الأمطار والأمواج العاتية، مضيفاً أن عملية الإجلاء مستمرة.

وتشير قائمة الركاب والبضائع التي تنقلها العبارة، إلى وجود 139 شخصاً على متنها.

وكانت العبارة البالغ طولها 48 متراً، واجهت رياحاً وأمواجاً، عاتية خلال توجهها من سولاويزي إلى جزيرة سيلايار.