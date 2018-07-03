ميركل تتوصل إلى اتفاق مع وزير داخليتها بشأن سياسة اللجوء

الشارقة 24 – وام:





تراجع هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني، عن قرار الاستقالة بعد التوصل إلى حل توافقي مع المستشارة أنجيلا ميركل فيما يتعلق بأزمة اللجوء.

وجاء قرار زيهوفر بعد اجتماعات ماراثونية في برلين داخل الاتحاد المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يرأسه وزير الداخلية.

وكان زيهوفر قدم استقالته قبل 24 ساعة بعد اجتماع المستشارة بالقادة الأوروبيين والاتفاق على فتح مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي اعتبره وزير الداخلية غير كاف وصعب التطبيق.

ومن المفترض أن تحول هذه الخطوة دون انهيار الائتلاف الحكومي في ألمانيا.