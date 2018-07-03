توقيف رئيس الوزراء الماليزي السابق عبد الرزاق بتهمة الفساد

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





أعلن مصدر في الشرطة الماليزية الثلاثاء عن توقيف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، في إطار التحقيق في اختلاس أموال من الصندوق السيادي.

ويواجه نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد من عام 2009 إلى عام 2018، تهمة اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي "إم.دي. بي 1"، بما فيها ما يقرب من 700 مليون دولار تردد أنه تم تحويلها إلى حسابه المصرفي الشخصي.

وصادر المسؤولون الماليزيون قرابة 300 مليون دولار من النقد والمجوهرات والساعات وحقائب اليد وغيرها من المتعلقات الفاخرة من أماكن إقامة خاصة بنجيب في الأسابيع التالية للانتخابات التي جرت في 9 مايو الماضي وخسرها أمام مهاتير محمد.