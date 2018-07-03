63 مهاجراً في عداد المفقودين بغرق مركبهم قبالة ليبيا

مهاجرون في أحد الموانئ الإيطالية، أرشيفية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

في حلقة جديدة من مأساة الهجرة عبر البحر المتوسط، وقع حادث غرق جديد قبالة السواحل الليبية لا يزال 63 شخصاً يعتبرون على إثره في عداد المفقودين، ما يرفع إلى نحو 170 عدد المفقودين في مثل هذه الحوادث منذ الجمعة.

وأعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم الثلاثاء إنقاذ 41 مهاجراً غير شرعي واعتبار 63 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة السواحل الليبية الأحد.

وقال إن 41 مهاجراً نجوا من الموت لأنهم كانوا يرتدون سترات نجاة وقد تم إنقاذهم.

وبحسب إفادات الناجين، كان هناك 104 أشخاص على متن الزورق الذي غرق قبالة سواحل "القره بوللي" على مسافة 50 كلم شرق طرابلس.

وأوضح أنه إضافة إلى هؤلاء الناجين، رست في طرابلس الإثنين سفينة تابعة لخفر السواحل الليبيين تحمل 235 مهاجراً تم إنقاذهم في عمليتين منفصلتين في المنطقة نفسها، مشيراً إلى أن بين هؤلاء الناجين 54 طفلاً و29 امرأة.

ولفت قاسم إلى أن السفينة وصلت إلى الميناء بتأخير 24 ساعة بسبب عطل أصابها.

وأضاف المتحدث أن خفر السواحل لم يجدوا جثثاً في المكان.

وأوضح أنه إضافة إلى هؤلاء الناجين، رست في طرابلس الإثنين سفينة تابعة لخفر السواحل الليبيين تحمل 235 مهاجراً تم إنقاذهم في عمليتين منفصلتين في المنطقة نفسها، مشيراً إلى أن بين هؤلاء الناجين 54 طفلاً و29 امرأة.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن حصيلة الأيام الأخيرة ترفع إلى ألف عدد الذين قضوا في المتوسط العام الجاري.