محنة "صبية الكهف" الأحياء لم تنته بعد

الشارقة 24 – رويترز:

تنفس أقارب الصبية الذين عُثر عليهم أحياء في كهف بعد عشرة أيام من اختفائهم الصعداء، بعد سماعهم نبأ نجاة أحبائهم وهم أحياء، وأقاموا خياماً بالقرب من الكهف منتظرين حدوث تقدم وشوهدوا وهم يتهللون ويبتسمون ويتلقون مكالمات هاتفية بعد سماع النبأ المفرح.

لكن في التطورات، قال نارونجساك أوسوتاناكورن، حاكم إقليم تشيانج راي اليوم الثلاثاء، إن الـ 12 فتى ومدربهم لكرة القدم ربما سيعانون من محنتهم لفترة أطول بينما يعمل رجال الإنقاذ لإخراجهم سالمين.

وشق غواصون طريقهم بصعوبة عبر ممرات ضيقة ومياه عكرة للعثور على الصبية في وقت متأخر من ليل الإثنين على صخرة مرتفعة تقع على بعد أربعة كيلومترات من مدخل الكهف.

وكشف مقطع مصور سجله رجال الإنقاذ على ضوء كشافات الصبية الذين يرتدون سراويل قصيرة وقمصاناً باللونين الأحمر والأزرق وهم جالسين أو واقفين على الصخرة فوق بركة من المياه.

وسأل أحد أفراد فريق الإنقاذ المتعدد الجنسيات الصبية "كم عددكم هناك، 13؟"، وتابع قائلاً "أنتم هنا منذ عشرة أيام أنتم أقوياء جداً".

ورد عليه أحد الصبية "شكراً لكم".

وأجاب فرد من فريق الإنقاذ على سؤال أحد الصبية عن موعد خروجهم من الكهف قائلاً "ليس اليوم، عليكم أن تغوصوا".

وكان الغواصان البريطانيان جون فولانتين وريك ستانتون أول الواصلين إلى الصبية لأن لديهم خبرة كبيرة في عمليات الإنقاذ في الكهوف.

ومن ناحيته، قال نارونجساك أوسوتاناكورن حاكم الإقليم، إن فرقا طبية قامت بتقييم الحالة الصحية للمجموعة.

واختفى الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً مع مدربهم "25 عاماً"، بعد حصة تدريبية يوم 23 يونيو الماضي الذي ذهبوا فيه لاستكشاف مجمع "كهوف تام لوانج" الواقع في إحدى الغابات القريبة من الحدود مع ميانمار.