مقتل 6 جنود باكستانيين في هجوم صاروخي

الشارقة 24 – د. ب. أ:

صرح مسؤولون الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 6 جنود باكستانيين قتلوا، وأصيب آخران، بعدما تعرض معسكرهم في إقليم بلوشستان المضطرب شمال غربي البلاد لهجوم صاروخي.

ووفقاً لبيان الجيش، فقد أطلق مسلحون العديد من الصواريخ على معسكر للجنود، الذين جرى نشرهم لتأمين طريق سريع في بلدة أواران.

وتجدر الإشارة إلى أن أواران هي إحدى المناطق، التي ينشط بها متمردون عرقيون يسعون إلى انفصال بلوشستان عن باكستان.

ويقوم المسلحون بمهاجمة قوات الأمن، والتجمعات الأقلية في مناطق أخرى بالإقليم.

وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات في الإقليم، الذي تقوم الصين فيه ببناء ميناء في إطار مشروع بتكلفة 62 مليار دولار يهدف لإقامة طريق تجاري بري وبحري عبر باكستان يصل إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وشهدت الفترة الماضية تصاعداً في أعمال العنف في أكبر إقليم باكستاني متاخم لكل من أفغانستان وإيران.