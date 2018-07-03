على معسكر بإقليم بلوشستان

مقتل 6 جنود باكستانيين في هجوم صاروخي

  • الثلاثاء 03, يوليو 2018 في 11:44 ص
  • أرشيفية
    أرشيفية
يشهد بلوشستان، أكبر إقليم باكستاني متاخم لكل من أفغانستان وإيران، في الفترة الماضية، تصاعداً في أعمال العنف، إذ يقوم المسلحون بمهاجمة قوات الأمن، سعياً منهم لانفصاله عن باكستان، فالهجوم الصاروخي الأخير قتل 6 جنود.
الشارقة 24 – د. ب. أ: 
 
صرح مسؤولون الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 6 جنود باكستانيين قتلوا، وأصيب آخران، بعدما تعرض معسكرهم في إقليم بلوشستان المضطرب شمال غربي البلاد لهجوم صاروخي.
 
ووفقاً لبيان الجيش، فقد أطلق مسلحون العديد من الصواريخ على معسكر للجنود، الذين جرى نشرهم لتأمين طريق سريع في بلدة أواران.
 
وتجدر الإشارة إلى أن أواران هي إحدى المناطق، التي ينشط بها متمردون عرقيون يسعون إلى انفصال بلوشستان عن باكستان.
 
ويقوم المسلحون بمهاجمة قوات الأمن، والتجمعات الأقلية في مناطق أخرى بالإقليم.
 
وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات في الإقليم، الذي تقوم الصين فيه ببناء ميناء في إطار مشروع بتكلفة 62 مليار دولار يهدف لإقامة طريق تجاري بري وبحري عبر باكستان يصل إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
 
وشهدت الفترة الماضية تصاعداً في أعمال العنف في أكبر إقليم باكستاني متاخم لكل من أفغانستان وإيران.