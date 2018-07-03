اعتقال 6 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لمهاجمة "خلق الإيرانية" بفرنسا

الشارقة 24 – رويترز:

قالت السلطات البلجيكية، إنها اعتقلت شخصين للاشتباه بتخطيطهما لشن هجوم بقنبلة على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

الاجتماع كان يحضره رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الأوروبيين والعرب السابقين.

وأفاد بيان مشترك للادعاء والمخابرات في بلجيكا، أن الشخصين المعتقلين كانت بحوزتهما 500 جرام من بيروكسيد الأسيتون، وهي مادة متفجرة يمكن صنعها منزلياً من كيماويات متاحة، كما عثرت الشرطة على جهاز تفجير في سيارتهما.

البيان البلجيكي أفاد أيضاً أن دبلوماسياً في السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا اعتقل في ألمانيا.

كما قال مصدر قضائي فرنسي، إن ثلاثة أشخاص منهم إيراني على الأقل اعتقلوا في فرنسا لتحديد صلتهم بالمشتبه بهما المعتقلين في بروكسل.

وأضاف البيان أنه يشتبه بتواطؤ أحد المعتقلين في فرنسا مع الاثنين المعتقلين في بروكسل.