الشرطة الهندية تحقق باحتمالية ارتباط مقتل 11 شخصاً بممارسات "غامضة"

الشارقة 24 – د. ب. أ:



بعد يوم واحد من العثور على 11 شخصاً ينتمون لعائلة واحدة، بعد أن فارقوا الحياة في ظروف غامضة بمنزلهم في دلهي، تحقق الشرطة في احتمالية وجود صلة بين الحادث وبين ممارسات "غامضة" أو "خفية".



وقد تم العثور على 10 من أفراد الأسرة، معلقين في سقف منزلهم الواقع بمنطقة بوراري، بينما عُثر على امرأة تبلغ من العمر 77 عاماً على الأرض.



وكان أغلب القتلى معصوبي العينين ومكممين، كما كانت أيديهم مربوطة خلف ظهورهم.



وقالت الشرطة لم يتم تحديد سبب الوفاة، والدافع من ورائها، وذلك على الرغم من استبعاد دافع السرقة لعدم وجود مفقودات في الممتلكات.



وجاء في بيان صادر عن الشرطة، لقد عُثر في المنزل على ملاحظات مكتوبة بخط اليد، تشير إلى "ممارسات روحية مؤكدة"، من الممكن أن يكون لها صلة بحالات الوفاة.



وأفاد ضباط الشرطة، بأنّ الملاحظات التي عُثر عليها كانت تحدثت عن أن جسد الإنسان فانٍ، بالإضافة إلى سبل الوصول إلى الخلاص والتغلب على الخوف من خلال تغطية العينين والفم، وهو ما يشبه إلى حد كبير الحالة التي تم عليها العثور على الجثث.



ومن بين القتلى شقيقان وعائلاتهما.



و ذكرت الشرطة في وقت سابق، يُحتمل أن يكون الحادث جريمة قتل جماعي تمت على يد أحد أفراد الأسرة، والذي انتحر بعد ذلك.