الصليب الأحمر: عودة "الروهينغا" إلى ميانمار لم تعد ممكنة قريباً

الشارقة 24 – رويترز:

زار بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأحد، مخيمات اللاجئين "الروهينغا" المقامة على ساحل جنوب شرق بنجلادش، لتفقد أوضاعهم.

وذكر ماورير أن الظروف بولاية راخين في شمال ميانمار غير مهيأة حتى الآن لعودة مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش في وجه حملة شنها الجيش هناك.

وقال إنه شاهد قرى مهجورة ومنازل مدمرة.

وأضاف المسؤول الإنساني الدولي، أن عودة هؤلاء اللاجئين ينبغي أن تبدأ في وقت قريب استناداً إلى ما رآه خلال الزيارة، وأنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به قبل أن تكون إمكانية عودة اللاجئين على نطاق واسع حقيقة واقعة.

وتقول ميانمار إنها مستعدة لاستقبال أكثر من 700 ألف شخص من مسلمي "الروهينغا" الذين فروا إلى بنغلاديش منذ أغسطس العام الماضي، وأقامت مركزي استقبال وما قالت إنه مخيم مؤقت قرب الحدود في راخين لاستقبال الدفعات الأولى من العائدين.