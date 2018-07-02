مرشح اليسار أوبرادور يكتسح الانتخابات الرئاسية المكسيكية

الشارقة 24 - وكالات:





أفادت تقديرات رسمية للمعهد الوطني للانتخابات، أن مرشح اليسار أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فاز في الانتخابات الرئاسية في المكسيك، بحصوله على ما بين 51 و53 % من الأصوات، بينما حصل المرشح المحافظ ريكاردو أنأيا بما بين 22.1 و22.8 % من الأصوات، وجاء في المرتبة الثالثة مرشح الحزب الثوري المؤسساتي الحاكم خوسيه أنطونيو ميادي الذي حصل على ما بين 15.7 و16.3 % من الأصوات.

وأقر مرشح الحزب الحاكم خوسيه أنطونيو ميادي بهزيمته، وقال إن منافسه اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حمل على عاتقه مسؤولية الحكومة المقبلة وتمنى له النجاح.

ووعد لوبيز أوبرادور في خطاب الفوز بإحداث "تغيير عميق" في البلاد.

وقال "مشروعنا الوطني يطمح إلى ديموقراطية حقيقية، لا نتطلع إلى إقامة حكم ديكتاتوري، لا في الظاهر ولا في السر"، واعداً بحماية الحرية واحترام القطاع الخاص.

كما بادر بمد غصن الزيتون إلى الولايات المتحدة، بعد توتر وقطيعة شابت علاقات البلدين، قائلاً: "نريد علاقات صداقة وتعاون بين الولايات المتحدة المكسيك".

من جهته، هنّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس المكسيكي اليساري المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مؤكداً استعداده للعمل معه.

وقال ترامب على "تويتر" "هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لمصلحة كل من الولايات المتحدة والمكسيك".

وانتقدت مكسيكو بعنف تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، بوصفه المهاجرين المكسيكيين بأنهم "مجرمون"، ووصفهم بعد ذلك بـ "الحيوانات"، وأمر في بداية ولايته الرئاسية ببناء جدار على طول الحدود التي تمتد 3200 كلم مع المكسيك.

وألغى الرئيس المنتهية ولايته أنريكي بينيا نييتو زيارتين إلى واشنطن مع إصرار ترامب على تحميل مكسيكو نفقات بناء الجدار.