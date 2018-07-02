بولتون: أميركا عازمة على تفكيك برنامج بيونجيانج النووي

الشارقة 24 – رويترز:

عبر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، عن اعتقاده بأن القسم الأكبر من برامج كوريا الشمالية النووية، والكيماوية، والبيولوجية، يمكن تفكيكه خلال عام، بيد أن بعض الخبراء يشككون في الإطار الزمني المتفائل الذي طرحه.

وأبلغ بولتون برنامج (فيس ذا نيشن) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) بأن واشنطن وضعت برنامجاً لمدة عام لتفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل، والصواريخ الباليستية لدى كوريا الشمالية، شريطة تعاون بيونجيانج، وإفصاحها عما لديها من أسلحة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد، عن باحثين فحصوا صوراً جديدةً بالأقمار الصناعية من شركة بلانيت لابز في سان فرانسيسكو قولهم، إن كوريا الشمالية تستكمل توسعاً كبيراً في منشأة كبرى لتصنيع الصواريخ.

وزار سيجفرايد هيكر، العالم النووي والأستاذ بجامعة ستانفورد، قلب برنامج كوريا الشمالية النووي في يونجبيون عام 2010، وتوقع أن يستغرق تفكيك وتطهير الجزء الرئيسي من ذلك الموقع نحو 10 سنوات.

ولا تعرف أجهزة المخابرات الأميركية على وجه اليقين عدد الرؤوس الحربية النووية التي تملكها كوريا الشمالية، وقدرت وكالة المخابرات الدفاعية أن عدد تلك الرؤوس نحو 50، وهو أعلى تقييم بين أجهزة المخابرات الأخرى.

لكن كل هذه الأجهزة تعتقد بأن بيونجيانج تخفي عدداً غير معروف، خاصة من الرؤوس التكتيكية الأصغر، في كهوف وغيرها من المنشآت تحت الأرض في أنحاء البلاد.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأحد أن المبعوث الأميركي سونج كيم، وهو السفير الأميركي لدى الفلبين، التقى بمسؤولين كوريين شماليين عند الحدود الأحد لتنسيق جدول أعمال زيارة بومبيو المقبلة إلى كوريا الشمالية.

ووافقت كوريا الشمالية خلال قمة في سنغافورة الشهر الماضي بين زعيمها كيم جونج أون، والرئيس الأميركي دونالد ترامب على "العمل صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وكان بومبيو أبلغ الصحفيين في اليوم الذي أعقب قمة سنغافورة في 12 يونيو، بأن واشنطن تأمل في أن تقوم كوريا الشمالية "بنزع كبير للسلاح" خلال فترة ترامب الحالية، والتي تنتهي في 20 يناير كانون الثاني 2021.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت أن مسؤولي المخابرات الأميركية، خلصوا إلى أن كوريا الشمالية، لا تعتزم التخلي تماماً عن ترسانتها النووية، وتدرس سبلاً لإخفاء عدد من الأسلحة، التي بحوزتها.

كما ذكرت أن بيونجيانج لديها منشآت إنتاج سرية، وفقاً لأحدث الأدلة، التي لدى هؤلاء المسؤولين.

ورفض بولتون التعليق على تقارير المخابرات لكنه، قال إن الولايات المتحدة ذهبت للمفاوضات النووية، وهي تعي عدم التزام بيونجيانج بتعهداتها السابقة.

وأضاف "نعرف تماماً ما هي المخاطر... واستغلالهم المفاوضات لإطالة الوقت من أجل مواصلة برامجهم للأسلحة النووية، والكيماوية، والبيولوجية والخاصة بالصواريخ الباليستية".

وتابع قائلاً "ليس هناك أي أوهام لدى المجموعة التي تقوم بذلك... نحن على دراية تامة بما فعلته كوريا الشمالية في الماضي".