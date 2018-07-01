تايلاند تتشبث بالأمل في العثور على صبية مفقودين في كهف

الشارقة 24 – رويترز:





رغم مرور أسبوع دون العثور على أي أثر للاعبي كرة قدم من الناشئين اختفوا مع مدربهم في مجمع كهوف غمرته المياه في شمال تايلاند، لا يزال المنقذون يتشبثون بالأمل في أن يكون الصبية قد وجدوا مأمناً لهم على تل صخري في الداخل.

ولا يزال غواصو وحدة القوات الخاصة البحرية التايلاندية يتلمسون طريقهم وسط المياه الموحلة التي تملأ متاهة ممرات كهف "تام لوانج" على مسافة عشرة كيلومترات مع تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وتشارك فرق إنقاذ دولية، من بينها 30 فرداً في الجيش الأميركي، في جهود البحث عن اللاعبين الناشئين المختفين منذ السبت الماضي، لكن الأمطار الغزيرة تعرقل تلك الجهود.

ولم يصل الغواصون بعد إلى موقع آمن يعرف باسم "باتايا بيتش" الذي ربما احتمى به اللاعبون.

وباستثناء الدراجات الهوائية وأحذية كرة القدم التي عُثر عليها قرب مدخل الكهف لم تعثر فرق الإنقاذ على أي أثر للصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً أو مدربهم البالغ من العمر 25 عاماً.

وقال مكتب الموارد الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط في تايلاند قبل أيام، إن الكهف عادة ما يكون مغلقاً خلال موسم الأمطار بين شهري مايو وأكتوبر، كما تحذر لافتة قرب مدخل الكهف الزوار من أنه عرضة للسيول في الفترة بين يوليو وأكتوبر.