الكوريتان تستأنفان تشغيل الخط الساخن للاتصالات البحرية

وفدا الكوريتان العسكري لدى عبورهما الحدود في الجانب الشمالي من قرية الهدنة بانمونجوم، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

استأنفت الكوريتان الأحد، تشغيل شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية لأول مرة منذ 10 أعوام لإجراء اتصالات بينهما بصورة سلسة في البحر.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود لتنفيذ الاتفاقات الأخيرة المبرمة بين الكوريتين لنزع فتيل التوترات العسكرية ومنع المواجهات غير المتوقعة في البحر، خاصة في البحر الشرقي.

وأضافت أنه خلال الاتصال التجريبي الذي جرى صباح الأحد، اتصلت البحرية الكورية الجنوبية بقارب دورية كوري شمالي، ورد الجانب الشمالي على الفور على المكالمة.

ويُذكر أن الاتصالات البحرية بين الكوريتين كانت قد توقفت في مايو 2008 عندما امتنعت كوريا الشمالية عن الرد على جميع المكالمات الكورية الجنوبية التي تم إجراؤها عبر شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية.