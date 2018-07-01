احتجاجات مناهضة لسياسة ترامب بشأن الهجرة

الشارقة 24 – رويترز:



تجمع الآلاف أمام البيت الأبيض، السبت، للاحتجاج على سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، والتي أدت لفصل أطفال عن آبائهم عند الحدود الأميركية المكسيكية، ودفعت لخطط لفتح مخيمات احتجاز يديرها الجيش.



وتوافد المحتجون من أنحاء البلاد وانضم إليهم زعماء دينيون، ونشطاء لحث الإدارة الأميركية على الترحيب بالأجانب وتوحيد الأسر.



ومسيرة واشنطن جزء من موجة احتجاجات على مستوى البلاد ضد ترامب، الذي بدأت إدارته منذ مايو في السعي لمحاكمة جميع البالغين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.



وتم فصل أكثر من ألفي طفل عن ذويهم الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، ووضعوا في مراكز احتجاز أو مع أسر حاضنة في أنحاء البلاد.



وأثارت هذه السياسة انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووقع ترامب أمراً تنفيذياً من شأنه السماح للأطفال بالبقاء مع آبائهم خلال المضي بشكل قانوني في عملية الهجرة، الأمر الذي أثار الانتقادات مجدداً.