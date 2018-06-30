الرئيس الأفغاني يعلن استئناف العمليات العسكرية ضد طالبان

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، انتهاء وقف إطلاق النار مع حركة طالبان رسمياً يوم السبت، لكنه دعا مقاتلي الحركة إلى الموافقة على إجراء محادثات سلام شاملة في أعقاب هدنة مدتها ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الفطر.

وقال غني في مؤتمر صحافي بالعاصمة كابول كرر خلاله دعوته لإجراء محادثات سلام شاملة "القرار متروك الآن لطالبان سواء كانوا يريدون مواصلة القتل أو الانضمام لعملية السلام".

وأضاف أن المطلب الأول للأفغان هو إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وكان غني أصدر أمراً للقوات الحكومية بتعليق العمليات الهجومية لمدة عشرة أيام بعد هدنة عطلة العيد التي استمرت من 15 حتى 17 يونيو.

وفي الأثناء قالت حركة طالبان يوم السبت، إنها هاجمت منطقة قلعة دشت في إقليم طخار الشمالي الذي سيطرت عليه لفترة وجيزة الشهر الماضي.

وأنعش وقف إطلاق النار خلال عطلة العيد الآمال في إنهاء قتال مستمر منذ 40 عاماً في أفغانستان.