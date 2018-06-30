إيطاليا ترفض استقبال سفينة أخرى لإنقاذ المهاجرين

الشارقة 24 – رويترز:





منعت الحكومة الإيطالية الجديدة سفينة لإنقاذ المهاجرين من الرسو في موانئها، الجمعة، في ثالث رفض من نوعه هذا الشهر، بعد ساعات من انتهاء اجتماع للقادة الأوروبيين بشأن الهجرة شابه التوتر.

وقال وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينلي في بيان، إنه تلقى طلباً رسمياً من وزارة الداخلية التي يقودها ماتيو سالفيني برفض دخول السفينة التابعة لمؤسسة "بروآكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية الخيرية، معللاً ذلك بأنها تشكل خطراً على النظام العام.

وانتهى المطاف بالسفينة أكواريوس التي كانت تقل 630 مهاجراً في إسبانيا، فيما انتهى المطاف بالسفينة لايفلاين التي كانت تقل 230 مهاجراً في مالطا، بعد رفض إيطاليا استقبال السفينتين هذا الشهر، ولم يكن على متن سفينة أوبن آرمز أي مهاجرين.

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم أوبن آرمز للتعليق.