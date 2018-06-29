6 قتلى بهجوم انتحاري على مقر قوة الساحل في مالي

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل ستة أشخاص، وأصيب آخرون، بهجوم انتحاري استهدف يوم الجمعة، المقر العام للقوة المشتركة لدول مجموعة الساحل الخمس في وسط مالي.

وقال مصدر عسكري في القوة: "بعيد صلاة الجمعة، فجر انتحاري واحد على الأقل نفسه عند مدخل معسكر القوة في سيفاري، وكان الانفجار قوياً"، وأضاف أن جزءاً من مباني المعسكر أنهار، لافتاً إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

والهجوم هو الأول على المقر العام لقوة مجموعة الساحل، التي تشارك فيها مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد، وشكلت العام 2017 للتصدي للإرهابيين.