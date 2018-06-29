قادة الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق بشأن الهجرة

الشارقة 24 – رويترز:

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، إن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن الهجرة دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وكان دبلوماسيون قد ذكروا لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ" في وقت سابق، أن قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون اقتراحاً بشأن إنشاء مراكز مغلقة للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي ومراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج التكتل، في إطار سعيهم لتحقيق انفراجه بشأن الهجرة.

وبموجب الاقتراح، يمكن أن تسمح دول الاتحاد الأوروبي على أساس طوعي بإنشاء مراكز مغلقة على أراضيها لمعالجة طلبات المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، وفقاً لما ذكره الدبلوماسيون.

وكان القادة يعملون على التوصل إلى حل وسط على مدى أكثر من 12 ساعة، وتوصلوا إلى الاتفاق في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وجاء اجتماع بروكسل في لحظة محورية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث أن استمرار الخلاف حول أزمة الهجرة يهدد بزيادة الهوة العميقة بالفعل وتعريض وحدة الاتحاد الأوروبي للخطر، في وقت يتزايد فيه التوتر من روسيا وتتزعزع فيه العلاقات مع الولايات المتحدة.