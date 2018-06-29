مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمكتب صحيفة في ماريلاند

الشارقة 24 – رويترز:

قالت السلطات الأميركية إن ما لا يقل عن 5 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر عندما أطلق مسلح النار عبر باب زجاجي في صحيفة محلية بأنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند الأميركية، وأمطر غرفة الأخبار بالرصاص، الخميس.

وقال زعماء سياسيون في المنطقة، إن السلطات اعتقلت المشتبه به وإنه لم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم الذي حدث عند مكتب صحيفة كابيتال جازيت.

وقال ستيف شوه رئيس مقاطعة آن أرونديل في مؤتمر صحافي "مطلق النار قيد الاحتجاز ويجري استجوابه حالياً".

وأضاف حاكم ماريلاند لاري هوجان في المؤتمر الصحافي "إنه وضع مأساوي، ليست لدينا كل المعلومات حتى الآن ولا نستطيع أن نقدم كل المعلومات سوى أن لدينا عدة قتلى".

وقال مسؤول في إنفاذ القانون، إن إطلاق الرصاص في أنابوليس يعامل كحادثة محلية لا تتعلق بالإرهاب، وأضاف إن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" في موقع الحادث لتقديم المساعدة للسلطات المحلية.