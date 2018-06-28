قوات أميركية تشارك في البحث عن صبية مفقودين في تايلاند

الشارقة 24 – رويترز:

وصلت قوات أميركية وغطاسون بريطانيون إلى تايلاند، للمساعدة في البحث عن 12 صبياً ومدربهم لكرة القدم، محاصرين في كهف غمرته المياه، في حين تستعد فرق الإنقاذ لشق فتحة في الكهف، في خامس أيام البحث.

وقال الميجر بونتشا دوريابان قائد المنطقة العسكرية 37 في إقليم تشيانغ راي: إن العمال سيحفرون من قمة مجمع كهف "تام لوانج"، في الإقليم الواقع بشمال البلاد، لإيجاد مدخل بديل لعمال الإنقاذ، وأضاف الخميس: "سنحفر إلى أسفل من أحد الشقوق الطولية" في الكهف.

وتابع "خبراء الغطس توجهوا مباشرة من الطائرة إلى الكهف لتقييم الوضع"، مشيراً إلى ثلاثة غواصين بريطانيين وصلوا إلى تايلاند يوم الأربعاء.

من جهته، قال براويت ونجسوان نائب رئيس وزراء تايلاند: إن 30 من أفراد القوات الأميركية في المحيط الهادي انضموا لعملية البحث، وأضاف "قيادة القوات الأميركية في المحيط الهادي أرسلت 30 من أفرادها مجهزين بالمعدات للمساعدة في اختراق جدران الكهف".

وتعطلت جهود البحث التي شاركت فيها وحدة القوات الخاصة البحرية التايلاندية "سيل"، بسبب أمطار غزيرة غمرت مياهها الكهف، الذي اختفى فيها الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً، ومدربهم "25 عاماً، يوم السبت الماضي.