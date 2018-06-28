مقتل 15 وإصابة 70 بحريق في كينيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤول كيني، أن 15 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 70 آخرون، في حريق شب في سوق بالعاصمة نيروبي، وامتد للمنازل المجاورة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

وقال كانجيث ثوكو المنسق الإقليمي لنيروبي: إن الحريق اندلع في مخزن للأخشاب.

وذكرت خدمة سانت جون للإسعاف أن ألسنة اللهب امتدت إلى سوق جيكومبا وشقق سكنية وعدة أكواخ، قبل أن تتمكن السلطات من إخماده بعد 90 دقيقة تقريباً.

وسوق جيكومبا الواقع في وسط المدينة المُكدس بالسكان، هو قلب منطقة الأسواق غير الرسمية، ويُباع فيه كل شيء من الملابس المستعملة إلى المعدات، ولحقت به أضرار عدة مرات قبل ذلك بسبب حرائق.

وقال ثوكو إن عدد القتلى في حريق الخميس بلغ 15، والمصابين 70.

ونُقل بعض الضحايا إلى مستشفى كينياتا الوطني، في حين نقلت الضحية الخامسة عشرة إلى مستشفى ماما لوسي.