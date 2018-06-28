واشنطن ترحب بدعوة المملكة لتمديد وقف إطلاق النار في أفغانستان

الشارقة 24 – بنا:

رحبت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، بدعوة المملكة العربية السعودية الأخيرة إلى تمديد وقف إطلاق النار بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان، مشيرةً إلى أن هذه الدعوة تعكس الدور البارز للسعودية في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين .

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويريت، في بيان: "أن الولايات المتحدة تجدد الدعوة إلى عهد جديد من التسامح والمصالحة ونبذ العنف والمحافظة على أرواح الأبرياء في أفغانستان".

وأوضحت أن دعوة السعودية تعكس الدور البارز لها في مكافحة الإرهاب وتعزيز هدفنا المشترك والمتمثل في السلام والاستقرار الإقليميين.

ودعت جميع الأطراف إلى التجاوب مع تمديد وقف إطلاق النار والمشاركة في مفاوضات سلام رسمية.