فرقاء جنوب السودان يوقعون اتفاقاً للسلام

الشارقة 24 – رويترز:

وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير اتفاقاً مع المتمردين بزعامة ريك مشار، يوم الأربعاء، يبدأ بموجبه وقف لإطلاق النار خلال 72 ساعة، لكن المتمردين رفضوا نقاطاً أخرى في الاتفاق.

ويهدف الاتفاق الذي تم إبرامه في العاصمة السودانية الخرطوم، لإنهاء حرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، بعد انهيار اتفاقات أخرى للسلام في السابق.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد: "ستواصل الأطراف السودانية محادثات في الخرطوم لبحث ترتيبات تنفيذ وقف إطلاق النار، وبعد بداية تنفيذ وقف إطلاق النار سيتم مناقشة ملف قسمة السلطة".

وأضاف أن الاتفاق الإطاري، يأتي قبل اتفاقية نهائية وسيسمح "بفتح الممرات للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى"، وتشكيل حكومة وحدة انتقالية بعد أربعة أشهر.

ويأتي الاتفاق، كذلك بعد محادثات استمرت يومين بين سلفا كير ومشار الذي كان في السابق نائب الرئيس.