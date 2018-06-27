دول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تصوت لتعزيز صلاحياتها

جانب من اجتماع المنظمة في لاهاي بهولندا

الشارقة 24 – أ ف ب:

تبنّت دول منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، يوم الأربعاء، قراراً يهدف إلى تعزيز صلاحيات هذه الأخيرة.

وأعلن الوفد البريطاني، الذي قدم مشروع القرار، في تغريدة على تويتر، أن 82 دولة صوّتت لصالح تمكين المنظمة في المستقبل، من تحديد الجهات المسؤولة عن الاعتداءات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا، مقابل تصويت 24 دولة ضد، وذلك أثناء جلسة تصويت مغلقة.

وكانت روسيا وسوريا المتهمتان باستخدام مواد سامة مؤخراً، معارضتين للمشروع، وكذلك إيران.

وكتب السفير البريطاني لدى هولندا بيتر ولسن في تغريدة: "أكثرية ساحقة لتصحيح المحظور" في مسألة الأسلحة الكيمياوية.

وأكد الوفدان الأسترالي والنرويجي تبني مشروع القرار البريطاني.