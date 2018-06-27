مستشار ترامب للأمن القومي يبحث في موسكو العلاقات الثنائية

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أعلن المتحدث باسم الكرملين، الأربعاء، أن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصل موسكو لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وسائل إعلام أن بولتون التقى أيضاً بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقد تزايدت التكهنات بشأن احتمالية عقد قمة بين ترامب وبوتن الشهر المقبل، ربما في فيينا أو حتى في موسكو خلال نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن مباحثات اليوم قد تتركز على "الوضع السيئ للعلاقات الثنائية".

وأضاف " لا نستطيع أن نتفاجر بالاتصالات الثنائية المكثفة، ناهيك عن الاتصالات رفيعة المستوى".

وأوضح " لذلك بالتأكيد يتم استخدام مثل هذا التواصل لتبادل الآراء حول القضايا الدولية الرئيسية".