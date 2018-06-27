الشرطة الماليزية تصادر ممتلكات لرئيس الوزراء السابق

الشارقة 24 – رويترز:





أفادت الشرطة الماليزية، الأربعاء، بأنها داهمت مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين ما يعادل 224 مليون دولار و273 مليون دولار.

وقال رئيس إدارة الجريمة التجارية في الشرطة الماليزية عمار سينغ إن الشرطة صادرت 1200 قطعة من الجواهر من المباني الست التي جرت مداهمتها في إطار التحقيقات في الفضيحة الخاصة بصندوق (1.إم.دي.بي) الذي تديره الدولة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة 440 مليون رنجيت ماليزي بدون المصنعية، وقال سينغ إن قيمة سعر التجزئة لهذه المواد قد تتراوح من 164 مليون دولار إلى 220 مليون دولار تقريباً.

وقالت الشرطة الماليزية إنه تمت مصادرة 567 حقيبة يد تصل قيمتها إلى ما يعادل نحو 13 مليون دولار.

كان رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد قال الأسبوع الماضي إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق (1.إم.دي.بي).