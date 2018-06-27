وزيرا الدفاع الأميركي والصيني يبحثان التعاون الثنائي

الشارقة 24 – واس:

التقى وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، الأربعاء، نظيره الصيني واي فينغي في بكين، سعياً لإيجاد مجالات تعاون بين البلدين بالرغم من التوتر الدبلوماسي والعسكري بينهما ولا سيما بشأن مطالبة العملاق الآسيوي بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

ورحب وزير الدفاع الصيني في كلمة ألقاها في مستهل اللقاء بزيارة "أساسية لزيادة الثقة الاستراتيجية المتبادلة"، وسيلتقي ماتيس لاحقاً، الرئيس الصيني شي جينبينغ، على أن يختتم زيارته لبكين الخميس.

وسيواصل بعد ذلك جولته الآسيوية متوجهاً إلى سيؤول وطوكيو، بهدف طمأنة حلفاء الولايات المتحدة بعد إلغاء واشنطن المناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية السنوية في المنطقة.