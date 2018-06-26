الاتحاد الأوروبي يعاقب جنرالات من ميانمار بسبب "الروهينغا"

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على سبعة مسؤولين عسكريين كبار من ميانمار، بينهم القائد المسؤول عن عملية عسكرية ضد أقلية مسلمي الروهينغا هجّرت أكثر من 700 منهم إلى بنغلاديش.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول المسؤولين السبعة، ومنعهم من السفر لدول الاتحاد الأوروبي، بعدما مدد التكتل حظراً للأسلحة وقرر وقف أي تدريب أو تعاون مع جيش ميانمار.

وتمثل العقوبات تحولاً في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الذي كان قد علق قيوداً فرضها على ميانمار عام 2012 دعماً لتحولها الجزئي إلى الحكم الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية.

وفي غضون ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي عن العقوبات، قال جيش ميانمار إن أحد القادة العسكريين الذين تشملهم العقوبات أقيل أمس الإثنين، فيما ترك آخر الجيش الشهر الماضي بعد أن تقرر نقله.