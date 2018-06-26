وزير الخارجية الألماني يدعو لتدعيم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الشارقة 24 - د ب أ:





دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لتدعيم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال ماس لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر، الثلاثاء: "يجب السماح لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع حقائق عن هوية من يقف وراء استخدام أية أسلحة كيميائية".

وسوف يبدأ، الثلاثاء، في لاهاي اجتماع خاص للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعمل المنظمة على تنفيذها.

ونقلت صحفية "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية عن وزارة الخارجية الألمانية أنه يجب ألا يكون مسموحاً مستقبلاً أن يتوقع المتسببون في استخدامات أسلحة كيميائية الإفلات من العقاب.

يشار إلى أن منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية لا تعمل حتى الآن على تحديد هوية من كان مسؤولاً عن استخدام أسلحة كيميائية، إذ أنه ليس ليها تفويض لذلك.

وكانت المنظمة قد أكدت في منتصف شهر يونيو الجاري استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.