الكوريتان تبحثان ربط شبكتيهما للسكك الحديدية

الشارقة 24 – أ. ف. ب:





بحثت الكوريتان، اليوم الثلاثاء، ربط شبكتي السكك الحديدية للبلدين على الحدود بينهما، ما سيحدث تحولاً في العلاقات في شبه الجزيرة المقسومة.

وجرت هذه المحادثات الأولى حول هذا الموضوع منذ 10 سنوات في بلدة بانمونجوم الحدودية الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح، والتي تم فيها توقيع الهدنة في الحرب الكورية "1950-1953".

وثمة حالياً خط للسكك الحديدية حالياً بين سيؤول وبيونغ يانغن، وصولاً إلى سينويجو على الحدود مع الصين، وهو خط أقامته اليابان في مطلع القرن الـ 20، قبل الحرب الكورية وانقسام شبه الجزيرة.

وربط شبكتي السكك الحديدية وتحديث الشبكة الكورية الشمالية المتقدمة، سيمنح الجنوب الذي يقوم اقتصاده على الصادرات، طريقاً برياً إلى الأسواق الصينية والروسية وأبعد منها إلى الأسواق الأوروبية.

كما سيشكل هذا المشروع تغييراً هاماً لشبه الجزيرة التي لم تشهد أي اتصال مباشر ولو عبر البريد بين مدنيي شطريها منذ التقسيم الذي أرسته الهدنة عام 1953.