إيطاليا تقترح إقامة مراكز للمهاجرين لوقف تدفقهم على أوروبا

الشارقة 24 – رويترز:

دعت إيطاليا، أمس الإثنين، إلى إقامة مراكز لاستقبال المهاجرين في أفريقيا، للحيلولة دون تدفق المهاجرين إلى غرب أوروبا، تزامناً مع تصعيد روما ضغوطها على شركائها في الاتحاد الأوروبي لاتباع منهج أكثر صرامة إزاء المهاجرين.

لكن حكومة ليبيا المعترف بها دولياً رفضت مقترحات إقامة تلك المراكز داخل حدود البلاد، محطة المغادرة الرئيسية لمعظم المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً.

وأغلقت الحكومة الإيطالية الجديدة موانئها في وجه سفن الإغاثة العاملة في البحر المتوسط قائلةً إن على كل دول الاتحاد الأوروبي تحمل نصيبها من أزمة المهاجرين الذين يجري انتشال معظمهم من المياه قبالة السواحل الليبية.

واستقبلت إيطاليا القريبة من ليبيا 650 ألفاً من المهاجرين، الذين جاءوا على متن قوارب، منذ عام 2014.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أثناء زيارته إلى ليبيا، أمس الإثنين: "مراكز الاستقبال وتحديد الهوية يجب أن تقام (داخل أو إلى) الجنوب من ليبيا".

وبعد لقائه مع نظيره الليبي عبد السلام عاشور ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق في العاصمة طرابلس، وجه سالفيني الشكر لخفر السواحل الليبي على "العمل الممتاز" في إنقاذ واعتراض المهاجرين.