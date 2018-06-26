واشنطن تدعو أنقرة إلى "تعزيز الديموقراطية"

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

دعا البيت الأبيض، أمس الإثنين، تركيا إلى "أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية"، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان من الدورة الأولى بولاية جديدة ذات سلطات معززة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز، للصحافيين: "نحن نعمل على حصول اتصال بين الرئيس الأميركي والرئيس التركي، للتأكيد على علاقتنا الوثيقة".

وأضافت: "نشجع تركيا على أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية ومواصلة التقدم نحو حل المسائل في العلاقات الثنائية".

وحتى اللحظة لم تهنئ واشنطن أردوغان على فوزه بولاية رئاسية جديدة من الدورة الأولى، كما أن ردود الفعل الأميركية الأولى على هذا الفوز اتسمت بالفتور.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وتركيا حليفتان في إطار حلف شمال الأطلسي، إلا أن العلاقات بين البلدين تشهد منذ عامين توترات شديدة.