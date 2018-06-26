ماتيس يعلن إيواء مهاجرين في قاعدتين للجيش الأميركي بتكساس

الشارقة 24 – رويترز:

قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أمس الإثنين، إن الجيش الأميركي يستعد لإيواء مهاجرين في قاعدتين عسكريتين بولاية تكساس، في أحدث إشارة إلى دعم الجيش لسياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.

وقال ماتيس إنه سيجري استخدام فورت بليس، وهي قاعدة عسكرية في مدينة إل باسو في تكساس، وقاعدة جودفيلو الجوية في مدينة سان أنجلو بالولاية ذاتها، مضيفاً أنه ليس بوسعه تأكيد أي تفاصيل.

وقال الوزير للصحفيين في ألاسكا، قبل مغادرته في رحلة إلى آسيا: "سنوفر كل الدعم الذي تحتاجه وزارة الأمن الداخلي لإيواء الأشخاص المحتجزين لديها".

وأضاف: "لن نخوض في الجانب السياسي، توفير السكن والملاذ لمن يحتاجونه عمل حكومي قانوني".

وقال مسؤول أميركي إن إحدى القاعدتين ستنزل بها العائلات بينما سينزل في الثانية الأطفال.