خفر السواحل الليبي ينتشل ألف مهاجر في يوم واحد

الشارقة 24 – رويترز:





قال المتحدث باسم القوات البحرية أيوب قاسم، إن خفر السواحل الليبي انتشل 948 مهاجراً أفريقياً في قوارب مطاطية، ضمن عدة عمليات كما انتشل عشر جثث يوم الأحد.

وأضاف المتحدث، إن خفر السواحل انتشل المهاجرين غير الشرعيين في مجموعات مختلفة، مشيراً إلى أن العدد في المجموعة الأولى بلغ 97 في قارب مطاطي، أما المجموعة الثانية فكانت مؤلفة من 361 مهاجراً في قاربين مطاطيين.

وأضاف أن المجموعة الثانية نُقلت إلى بلدة الخمس وإنها شملت 110 نساء و70 طفلاً.

وقال شاهد راقب عملية وصول سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل في قاعدة أبو ستة البحرية، إن مجموعة ثالثة شملت 490 مهاجراً قبض عليهم قبالة بلدة القرة بوللي. وكان بينهم 75 امرأة و20 طفلاً.

وبهذه العمليات يرتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون التوجه إلى إيطاليا قبل أن تتم إعادتهم إلى ليبيا نحو ألفين منذ الأسبوع الماضي.