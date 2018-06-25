أردوغان: تركيا ستواصل التقدم في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الإثنين، أن تركيا ستواصل "تحرير الأراضي السورية" على حد تعبيره حتى يتسنى للاجئين العودة لسوريا بأمان.

وقال لأنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت يوم الأحد، إن تركيا ستتحرك بشكل أكثر حسماً ضد المنظمات الإرهابية.

وفي وقت سابق أعلن رئيس لجنة الانتخابات سعدي جوفن، فوز أردوغان بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز 97.2 في المئة من الأصوات.

ويمهد فوز أردوغان الطريق لفترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات، ويؤذن بتطبيق نظام رئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه أردوغان منذ فترة طويلة وأيدته أغلبية بسيطة في استفتاء جرى العام الماضي.