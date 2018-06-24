16 قتيلاً باشتباكات عرقية في وسط مالي

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الحكومة ومصادر محلية، يوم الأحد، أن ما لا يقل عن 16 شخصاً من قبائل الفولاني قتلوا، في اشتباكات يشتبه أنها ذات دوافع عرقية بوسط مالي، ما يسلط الضوء على حالة الاضطراب التي تشهدها البلاد، قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وقالت الحكومة إن الهجوم الذي وقع السبت، استهدف قرية كوماجا بإقليم موبتي.

وأوضح المتحدث الأمني أمادو سانغو "تم تأكيد وقوع اشتباكات بين أشخاص من قرية كوماغا، بمحيط دجينيه قرب موبتي، تدخل الجيش للتهدئة وأحصى 16 قتيلاً حتى الآن".

بدورها، قالت منظمة تمثل قبائل الفولاني: إن قرابة 50 شخصاً قتلوا في كوماغا على يد صيادين من الدونزو، في اشتباكات بين الجماعتين اللتين تتنازعان دوماً على الأرض ومناطق الرعي وحقوق المياه.