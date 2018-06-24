أردوغان وحزبه يتصدران الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت محطات تلفزيونية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على تأييد 53.32% بعد فرز 90.2% من الأصوات، في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد.

وذكرت القنوات التلفزيونية أن محرم إنجه مرشح أكبر أحزاب المعارضة للرئاسة، حصل على 30.4% من الأصوات على مستوى البلاد.

وإذا لم يفز أي مرشح بأكثر من 50% في انتخابات الأحد، فستجرى جولة ثانية من الانتخابات في الثامن من يوليو المقبل.

وفي الانتخابات البرلمانية، أعلن تلفزيون "سي. إن. إن ترك" ومحطات تركية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه أردوغان حصل على تأييد 43.1% بعد فرز 90.17% من الأصوات.

وذكرت القنوات أن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حصل على 22.3% من الأصوات، في حين حصل حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد على 10.64%، بينما أظهرت النتائج حصول حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية، على 11.37% من الأصوات.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ: إن أردوغان فاز في الانتخابات، بينما قال حزب المعارضة الرئيسي إنه من السابق لأوانه إعلان فوز أردوغان، مشيراً إلى أن أصوات المدن الكبرى لم يتم فرزها بعد، ما يعني أن الانتخابات تتجه لجولة ثانية.