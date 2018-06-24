المقدونيون يحتجون على تغيير اسم بلدهم

محتجون يرددون شعارات ضد تغيير اسم مقدونيا أمام مبنى البرلمان في سكوبيا

الشارقة 24 – رويترز:

نظم أكثر من ألف مقدوني احتجاجاً مساء السبت، على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اليونان المجاورة، ويقضى بتغيير اسم مقدونيا لإنهاء نزاع دائر بين الجانبين منذ عشرات السنين.

وكان وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا قد وقعا الأسبوع الماضي على اتفاق يقضي بأن يصبح اسم تلك الجمهورية اليوغوسلافية السابقة "جمهورية مقدونيا الشمالية".

ودفع هذا الاتفاق القوميين إلى تنظيم احتجاجات.

ويفتح الاتفاق الطريق أمام مقدونيا لاحتمال انضمامها للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

واتسم احتجاج أمس السبت بالسلمية، ونظمه الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية وهو أكبر حزب معارض في البلاد.

وكانت مقدونيا قد أعلنت استقلالها عام 1991، وقد تفادت الحروب التي عصفت ببعض من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة. ولكن اليونان رفضت قبول اسم هذا البلد قائلة إنه يلمح بمطالب سيادية في إقليم مقدونيا اليوناني.