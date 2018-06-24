زعماء الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل أزمة الهجرة

الشارقة 24 – بنا:

يجتمع، اليوم الأحد، في العاصمة البلجيكية بروكسل، 16من زعماء دول الاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى حلول لأزمة الهجرة في التكتل.

ويأتي هذا الاجتماع على وقع الانقسام الحاد الذي يواجه التكتل الأوروبي حيث أثارت النزاعات الأخيرة في ألمانيا وإيطاليا جدلاً مريراً حول سياسة الهجرة واللجوء.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن الاجتماع غير رسمي، قبيل قمة حاسمة من المقرر أن يعقدها زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وكانت روما أغلقت الموانئ الإيطالية الأسبوع الماضي أمام قارب يحمل أكثر من 600 مهاجر تم إنقاذهم في البحر المتوسط، في رسالة إلى دول أوروبية أخرى مفادها أن إيطاليا بحاجة إلى المزيد من المساعدة.