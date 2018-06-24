الأتراك يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية

الشارقة 24 – رويترز:

يدلي الناخبون في تركيا بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية وبرلمانية تمثل أكبر تحد للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من 10 سنوات ونصف.

وستمثل الانتخابات أيضاً بداية نظام جديد لرئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه أردوغان منذ فترة طويلة وأيدته أقلية صغيرة من الأتراك في استفتاء جرى في 2017.

ويعد أردوغان أكثر الزعماء شعبية وإثارة للخلاف أيضاً في تاريخ تركيا الحديث، وقام بتقديم موعد الانتخابات التي كانت ستجرى أصلاً في نوفمبر 2019، قائلاً إن السلطات الجديدة ستجعله يتمكن بشكل أفضل من معالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة لتركيا بعد أن فقدت الليرة 20 % من قيمتها أمام الدولار هذا العام، ومواجهة المتمردين الأكراد في جنوب شرق تركيا والعراق وسوريا المجاورين.

ولكنه لم يضع في حسبانه محرم إنجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلماني، والذي شحذ أداؤه القوي خلال الحملة الانتخابية.

ويبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحاً "05:00 بتوقيت جرينتش"، وينتهي في الخامسة مساءً "14:00 بتوقيت جرينتش".

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان تركيا الذي يبلغ 81 مليون نسمة.