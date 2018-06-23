واشنطن تحذر إيران من محاولة حيازة أسلحة نووية

الشارقة 24 – رويترز:

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران، يوم السبت، من محاولة حيازة أسلحة نووية، وقال إنها ستواجه "غضب العالم كله"، إذا فعلت ذلك، لكنه عبر عن أمله ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام القوة من جانب الولايات المتحدة ضد طهران.

وأضاف بومبيو في مقابلة تلفزيونية، أنه ليس من مصلحة إيران محاولة حيازة أسلحة نووية، مهما كان مصير الاتفاق النووي معها، وتابع "إذا حاولوا إنشاء زوج إضافي من أجهزة الطرد المركزي، هذا أمر مختلف تماماً عن أن يبدأوا الانتقال إلى برنامج أسلحة، فهذا لن يجده العالم كله مقبولاً، وسنجد أنفسنا في النهاية على طريق لا يخدم مصالح إيران"، وقال إنه لا يتحدث عن رد عسكري أميركي.