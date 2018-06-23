نجاة رئيس زيمبابوي من محاولة اغتيال

الشارقة 24 – رويترز:

نجا رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، من دون إصابات، من انفجار هز الإستاد الذي كان يلقي فيه كلمة أمام تجمع سياسي، يوم السبت، قبل شهر من انتخابات رئاسية مقررة في البلاد.

وأصيب نائبا الرئيس كونستانتينو تشيوينجا، وكيمبو موهادي، إلى جانب وزير في الحكومة، بجروح طفيفة جراء الانفجار، في إستاد وايت سيتي في بولاوايو ثاني كبرى مدن البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا: "وقع الانفجار في بولاوايو حيث كان الرئيس يلقي خطاباً أمام حشد، الأمر الآن بين أيدي الشرطة، لكن الرئيس آمن في مقر إقامة رسمي في بولاوايو"، وأضاف "لا نزال بانتظار المعلومات عما حدث، لكن بلغنا أن البعض ربما أصيب في الانفجار الذي وقع في خيمة كبار الشخصيات".