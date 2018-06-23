فرنسا: اضطراب حركة الطيران بسبب إضراب المراقبين الجويين

الشارقة 24 – كونا:

توقعت مصادر في قطاع الطيران المدني بفرنسا، أمس الجمعة، أن تشهد الحركة الجوية في البلاد اضطراباً خلال عطلة هذا الأسبوع، بسبب اضراب العاملين في عدد من مراكز مراقبة الحركة الجوية في أنحاء البلاد، وذلك احتجاجاً على الأجور وظروف العمل.

ومن المتوقع أن يبدأ الاضراب، اليوم السبت، ويستمر حتى الإثنين المقبل.

وستتأثر بهذا الاضراب في الأساس الرحلات للوجهات المحلية والأوروبية، ومع ذلك لا يستعبد أن تتأثر به الرحلات إلى وجهات أخرى.

وأخطرت الناقلات غير الفرنسية التي تستخدم المجال الجوي الفرنسي ركابها بأنه قد يتم إلغاء بعض الرحلات، إلا أن المؤكد أن بعض الطائرات ستتأخر في الوصول إلى وجهتها.

وألغت شركتا "اير لينغوس" و"رايان اير" الأيرلنديتين عدداً من الرحلات، فيما قالت شركة "إيزي جيت" البريطانية أنها تتوقع تأجيل ثلثي رحلاتها عبر الأجواء الفرنسية.