الكوريتان تتفقان على لقاءات لم شمل الأسر أغسطس المقبل

الشارقة 24 – وام:

اتفقت الكوريتان، على عقد لقاءات مؤقتة في أغسطس المقبل، لجمع شمل الأسر التي تمزقت بسبب الحرب الكورية "1950-1953"، وذلك في إطار تعزيز جهود المصالحة بينهما، ووسط دفعة دبلوماسية لحل الأزمة النووية لبيونغ يانغ.

ونقلت وسائل إعلام، يوم الجمعة، عن وزارة شؤون الوحدة الكورية الجنوبية قولها: إن لقاءات لم الشمل ستعقد في منتجع جبل الماس بكوريا الشمالية، في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس المقبل.

ولفتت الوزارة إلى أن كل دولة ستوفد مئة مشارك لحضور تلك اللقاءات، مشيرة إلى أن من لديهم مشاكل في الحركة، سيتم السماح لهم باصطحاب أحد أقاربهم لمساعدتهم.