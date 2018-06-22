غرق 1000 مهاجر في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري

الشارقة 24 – وام:

غرق أكثر من 1000مهاجر في البحر المتوسط منذ يناير 2018، على طريق الهجرة الرئيسي الذي يربط أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وفق بيان للأمم المتحدة.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان: "إنها صدمت" بـ "الغرق الجماعي"، ودعت إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر".

ونقل البيان عن المفوض السامي فيليبو غراندي قوله: "إن هذه الوفيات المأسوية تذكرنا بأن الحروب والفقر يواصلان دفع الناس في رحلات يائسة تكلّفهم مدخراتهم وكرامتهم، وفي نهاية المطاف حياتهم".