إيطاليا توافق على استقبال مهاجرين وتحتجز سفينة إنقاذ ألمانية

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت إيطاليا، أمس الخميس، فيما يبدو عن قرارها رفض استقبال 226 مهاجراً على متن سفينة إنقاذ ألمانية، قائلةً إنها ستستقبلهم لكن ستحتجز السفينة.

قال وزير الداخلية المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني، في بادئ الأمر، إن السفينة لايفلاين التي ترفع علم هولندا يجب أن تنقل المهاجرين الذين أنقذتهم في البحر المتوسط إلى هولندا لا إلى إيطاليا.

لكن وزير النقل دانيلو تونينلي الذي يشرف على خفر السواحل، قال: "إن من غير المأمون أن تبحر سفينة طولها 32 متراً كل هذه المسافة الكبيرة وعلى متنها هذا العدد الضخم من الناس".

وأضاف: "سوف نتحمل مسؤوليتنا الإنسانية لإنقاذ هؤلاء الأشخاص ونقلهم إلى سفن خفر السواحل الإيطالي".

كان سالفيني تعهد هذا الشهر بعدم السماح لسفن الإنقاذ بجلب مهاجرين إلى إيطاليا، مما أدى إلى تقطع السبل بالسفينة أكويريوس التي ترفع علم جبل طارق في البحر لأيام وعلى متنها أكثر من 600 مهاجر إلى أن عرضت إسبانيا استقبالهم.