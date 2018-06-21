ترامب: كوريا الشمالية تبدأ بتفكيك سلاحها النووي

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أن كوريا الشمالية تفجر أربعة من أكبر مواقعها للتجارب، وأن عملية "نزع كامل للأسلحة النووية بدأت بالفعل".

وقال ترامب في اجتماع لإدارته بالبيت الأبيض: "لقد توقفوا بالفعل عن إطلاق الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، إنهم يدمرون موقعهم لاختبار المحركات، إنهم يفجرونه، لقد فجروا بالفعل واحداً من أكبر مواقعهم للإطلاق، وفي حقيقة الأمر أربعة من أكبر مواقعهم للإطلاق".

وأضاف ترامب "والأمر المهم هو أنه سيكون هناك نزع كامل للأسلحة النووية وهو ما بدأ بالفعل".